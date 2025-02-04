Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России узнали о подготовке Украиной атаки на Белгородскую область

«Архангел спецназа»: ВСУ могут готовить атаку на Белгородскую область
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины начали увеличивать количество военнослужащих на границе с Белгородской областью, что может говорить о подготовке атаки на регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что численность 15-й и 58-й бригад ВСУ увеличилась на рубеже Басово — Гоптовка. Также наращиваются силы двух бригад около поселка Терновой и еще одной — севернее Харькова. К Харькову уже привезли запасы горючего для военной техники.

По данным российских десантников, возможно движение украинской армии в направлении «вклинения» российских подразделений на Волчанском участке. Военные также напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу командованию ВСУ любой ценой выбить российские войска с севера Харьковской области, куда продолжается переброска резервов противника.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина провоцирует Россию на «мощное наступление».

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами