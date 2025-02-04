В России узнали о подготовке Украиной атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины начали увеличивать количество военнослужащих на границе с Белгородской областью, что может говорить о подготовке атаки на регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что численность 15-й и 58-й бригад ВСУ увеличилась на рубеже Басово — Гоптовка. Также наращиваются силы двух бригад около поселка Терновой и еще одной — севернее Харькова. К Харькову уже привезли запасы горючего для военной техники.

По данным российских десантников, возможно движение украинской армии в направлении «вклинения» российских подразделений на Волчанском участке. Военные также напомнили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу командованию ВСУ любой ценой выбить российские войска с севера Харьковской области, куда продолжается переброска резервов противника.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина провоцирует Россию на «мощное наступление».