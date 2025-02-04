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Силы ПВО сбили ракету «Нептун»

Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили ракеты HIMARS и «Нептун»
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны российской армии за сутки уничтожили ракеты комплекса РСЗО HIMARS и управляемую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны, которую цитирует РИА Новости.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря», — сообщили в минобороны.

Кроме того, был сбит снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников.

До этого депутат Госдумы Олег Савченко объяснил, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА.

Власти Волгоградской области делают все возможное для защиты граждан во время атаки БПЛА, заявил Савченко, однако на территории России идут активные боевые действия, поэтому каждый раз предупреждать о налете беспилотников «сложно».

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

Ранее момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео.

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