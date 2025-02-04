В Британии отзовут 120 тыс. единиц бронежилетов из-за микротрещин

Министерство обороны Великобритании отзовет 120 тыс. бронежилетов типа ECBA из-за найденных микротрещин. Об этом сообщил заместитель главы оборонного ведомства Люк Поллард, передает газета The Guardian.

«В ходе испытаний были обнаружены микроскопические трещины в стареющих усиленных боевых бронежилетах (ECBA)», — говорится в статье.

По данным издания, Поллард отправил обращения командованию с просьбой заказать замену легкой брони, которая широко используется на флоте. Обмундирование, по информации газеты, также используется армией в условиях низкой угрозы. По словам замглавы Минобороны Британии, ведомство «не потерпит этого риска».

Устаревшие бронежилеты планировали заменить в 2023 году, однако переоснащение было отложено прошлым правительством консерваторов на четыре года ради экономии средств.

До этого Поллард сообщил, что правительство Великобритании намерено ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов (около 366 млрд рублей). По его словам, подобный объем поддержки будет выделяться до тех пор, «пока это будет необходимо». Он подчеркнул, что Британия планирует выделять дополнительную помощь в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration.

Ранее стало известно, что Британия готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ.