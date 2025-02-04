Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии отзовут 120 тыс. единиц бронежилетов из-за микротрещин

Guardian: Минобороны Британии отзывает 120 тыс. бронежилетов из-за брака
close
Kin Cheung/AP

Министерство обороны Великобритании отзовет 120 тыс. бронежилетов типа ECBA из-за найденных микротрещин. Об этом сообщил заместитель главы оборонного ведомства Люк Поллард, передает газета The Guardian.

«В ходе испытаний были обнаружены микроскопические трещины в стареющих усиленных боевых бронежилетах (ECBA)», — говорится в статье.

По данным издания, Поллард отправил обращения командованию с просьбой заказать замену легкой брони, которая широко используется на флоте. Обмундирование, по информации газеты, также используется армией в условиях низкой угрозы. По словам замглавы Минобороны Британии, ведомство «не потерпит этого риска».

Устаревшие бронежилеты планировали заменить в 2023 году, однако переоснащение было отложено прошлым правительством консерваторов на четыре года ради экономии средств.

До этого Поллард сообщил, что правительство Великобритании намерено ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов (около 366 млрд рублей). По его словам, подобный объем поддержки будет выделяться до тех пор, «пока это будет необходимо». Он подчеркнул, что Британия планирует выделять дополнительную помощь в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration.

Ранее стало известно, что Британия готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами