Сеул продолжит поставки оружия Польше, невзирая на политический кризис в Южной Корее

DAPA: политический кризис в Южной Корее не помешает поставкам оружия в Польшу

Внутриполитический кризис в Южной Корее не окажет негативного влияния на поставки оружия Польше. Об этом во время визита в Варшаву заявил высокопоставленный сотрудник Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Чо Хён Ги.

По словам чиновника, встретившегося с заместителем министра обороны Польши Павлом Бейдой, Сеул сохраняет твердую приверженность сотрудничеству с Варшавой в оборонной сфере вне зависимости от внутриполитической ситуации в Южной Корее.

Представители двух стран обсудили ситуацию вокруг договоренностей по поставкам танков K-2, гаубиц K-9, самолетов FA-50 и реактивных систем залпового огня «Чхонму». Стороны отметили важность заключения последующего контракта на поставку южнокорейских танков Польше.

Чо Хён Ги также посетил польские оборонные предприятия, сотрудничающие с компаниями военно-промышленного комплекса Южной Кореи. Чиновник подчеркнул, что Польша является плацдармом для продвижения южнокорейского оружия в Европе.

3 декабря министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что внутриполитическая ситуация в Южной Корее не повлияет на выполнение военных контрактов и поставки вооружений.

В июле 2022 года Варшава и Сеул заключили базовое соглашение о закупке польскими властями южнокорейской военной техники. В частности, договор касался поставок 980 танков К-2 «Черная пантера» и 288 ракетных систем залпового огня К-239 «Чхонму». После этого стороны заключили два контракта о закупке и создании вооружений.

Ранее президент Польши пообещал не поставлять ВСУ вооружения из Южной Кореи.