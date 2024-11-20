Боец СВО наказал позвонивших ему на фронт коллекторов

Участник специальной военной операции (СВО) из Воронежской области засудил звонивших ему на передовую коллекторов. Об этом сообщает «Горком36» со ссылкой на местное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Отмечается, что пока боец находился на передовой, банк продал его долг коллекторам. Военнослужащего никто не предупредил об этом, кредитные каникулы ему как участнику СВО также не были предоставлены.

Коллекторы начали звонить и писать бойцу, он обратился в суд. Тот оштрафовал коллекторскую организацию на 60 тысяч рублей.

Также стало известно, что мошенники стали писать участникам спецоперации под видом волонтеров. По информации журналистов, они связываются с участниками специальной военной операции или их родственниками через соцсети и интересуются у своих жертв, знают ли те о единовременной выплате от «Единой России» в размере 100 тысяч рублей. После этого они присылают ссылку на поддельный магазин приложений для Android, откуда необходимо скачать приложение. Когда жертва аферы вводит свои личные данные — ФИО, номер банковской карты, СНИЛС и номер телефона — те пытаются списать деньги со счета в банке.

Ранее Минцифры предложило запретить отправку SMS-сообщений во время звонка.