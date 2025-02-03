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Хинштейн заявил о преступлении ВСУ против мирного населения Курской области

Хинштейн: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с двумя пассажирами
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 февраля на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданскую машину, в которой было двое мужчин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, один мужчина, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую черепно-мозговую травму. Второй пассажир не пострадал.

Раненного мужчину оперативно доставили в Курскую областную клиническую больницу. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, рассказал Хинштейн.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 3 февраля перехватили и уничтожили 70 украинских дронов над регионами России, в том числе над Астраханской областью.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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