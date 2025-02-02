Военный эксперт рассказал об аналоге беспилотника, который атаковал его под Донецком

Гагин показал аналог беспилотника, которым он был атакован в июне под Донецком

Военно-политический эксперт Ян Гагин показал аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком в июне 2024 года. Соответствующие кадры передает РИА Новости.

По словам эксперта, на атаковавший его БПЛА похожа модель дрона-разведчика Mavic 3.

«Чаще всего разведчик комплектуется еще и сбросом. То есть он может нести с собой какой-то боеприпас, какую-то гранату небольшую. В принципе, таким же изделием поразили в начале июня меня и моего товарища», — заявил Гагин.

По его словам, российские военные собирают запчасти упавших беспилотников и создают новые устройства. В ролике эксперт демонстрирует один из беспилотников украинской стороны, говоря о том, что при его создании использовались китайские запчасти. Он добавил, что подобное устройство стоит порядка 50-70 тыс. рублей. Гагин подчеркнул, что подобный дрон может поразить танк стоимостью 50 млн рублей.

До этого Гагин заявил, что существование Украины будет находиться под угрозой, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта с Россией. По его словам, Запад уже не заинтересован в поддержке Украины, а тем более во вводе своих войск на украинскую территорию, поскольку никто не хочет воевать с РФ.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар.