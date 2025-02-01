В ЛНР нашли тайник с иностранными боеприпасами и оружием

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с иностранным оружием и боеприпасами

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Росгвардия в группе «Вконтакте».

Тайник силовики нашли во время разведывательно-поисковых мероприятий, на этой территории, отмечают в ведомстве, раньше были вооруженные формирования украинских националистов.

«Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США», — сказано в публикации.

В Росгвардии также уточнили, что все содержимое тайника передали сотрудникам МВД для дальнейшего расследования.

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