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В ЛНР нашли тайник с иностранными боеприпасами и оружием

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с иностранным оружием и боеприпасами
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Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Росгвардия в группе «Вконтакте».

Тайник силовики нашли во время разведывательно-поисковых мероприятий, на этой территории, отмечают в ведомстве, раньше были вооруженные формирования украинских националистов.

«Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США», — сказано в публикации.

В Росгвардии также уточнили, что все содержимое тайника передали сотрудникам МВД для дальнейшего расследования.

Группировка войск «Юг» уничтожила четыре полевых склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ возле населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив в ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 130 солдат.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине.

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