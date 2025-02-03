В Ахтубинске отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников на территории Ахтубинска Астраханской области отменена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Сиваков.

Однако он отметил, что все службы находятся в активном режиме. Сиваков добавил, что, по последним данным, никто среди населения не пострадал.

В ночь на 3 февраля в Астраханской области на одном из объектов произошло возгорание после падения беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.