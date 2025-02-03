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В Южной Корее начали испытания вертолета Surion MAH

Defense News: Южная Корея приступила к летным испытаниям вертолета Surion MAH
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Южной Корее приступили к летным испытаниям вертолета Surion Marine Attack Helicopter (MAH), который называют самым боеспособным воздушным судном в линейке Surion. Об этом сообщило издание Defense News.

По информации издания, всего компания Korean Aerospace Industries (KAI) построила три прототипа вертолета. Машина разрабатывалась для нужд морской пехоты. Ожидается, что испытания Surion MAH пройдут до августа 2026 года.

Разработку Surion MAH начали в 2022 году. При этом в октябре прошлого года вертолет прошел наземные испытания. Машина сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Кроме того, вертолет будет оборудован автоматической пушкой калибра 20 миллиметров.

В декабре прошлого года сообщалось, что в этом году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тесты пройдут при одновременном полете нескольких десятков беспилотников. Впервые будут объединены 7–8 технологий российских компаний, которые раньше тестировались по отдельности.

Ранее стало известно, что в зоне СВО испытают новую линейку дронов с мультичастотной системой связи.

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