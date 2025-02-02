Mash сообщил, что украинские IT-специалисты попадают в «крипторабство» из-за мобилизации

Украинский хакер Василий Новаковский рассказал Mash, что сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов) ставят IT-специалистов перед выбором — отправиться на фронт или откупиться суммой в $15 тыс.

По словам Новаковского, он пытался сбежать с Украины в Молдавию, но его схватили сотрудники ТЦК. Несмотря на то, что он был негоден, медики посчитали иначе и подписали документы без его участия. После этого в военкомате поставили мужчину перед выбором: поработать на благо Украины «в отдельном домике» и заработать за полгода указанную сумму или отправиться в зону боевых действий. Хакер согласился на первый вариант, но затем получил отпуск для встречи с родными и скрылся с Украины. Сейчас он находится в России.

«Украинские ТЦКшники массово вылавливают айтишников и отправляют их в «крипторабство», — сделал вывод Telegram-канал на основе его истории.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организуют рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее сообщалось, что в танковой бригаде ВСУ готовится бунт из-за коррупции.