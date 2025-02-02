Алаудинов рассказал об обмане Киева с эвакуацией из Суджи в Курской области

Генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что Киев обманул Россию с организацией коридора для вывода мирных жителей Суджи.

По его словам, несколько месяцев назад с ним связалась девушка со стороны Украины. Она якобы сослалась на представителей комендатуры и попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и населенных пунктов неподалеку. После этого состоялся телефонный разговор непосредственно с представителем украинской комендатуры.

Представитель украинской комендатуры заявил Алаудинову о готовности организовать любой коридор для того, чтобы вывести мирных жителей. Однако, по словам генерала, вопрос так и не удалось решить — на следующий день украинский представитель сообщил, что у него нет полномочий для организации коридора. Он якобы призвал организовать разговор омбудсменов России и Украины.

Алаудинов после этого позвонил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая попыталась договориться со своим коллегой. В итоге представитель комендатуры «слился», добавил генерал. Российской стороне отказались даже дать список мирных жителей.

По словам Алаудинова, несколько дней назад состоялся повторный звонок, речь в котором снова шла о выводе мирного населения из Суджи, однако он тоже ни к чему не привел.

Ранее Москалькова оценила ход переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной.