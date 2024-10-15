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Бывший аналитик ЦРУ назвал Курскую область «капканом» для ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Курская область является капканом для ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации на территории Курской области, им некуда бежать. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

«Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах. А украинцы попали в этот капкан. Им попросту некуда бежать», — поделился он наблюдением.

Украинская армия не может остановить продвижение Вооруженных сил России, подчеркнул Джонсон. Кроме того, непогода сделала положение ВСУ «более отчаянным», резюмировал эксперт.

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис отмечал, что операция Киева в Курской области не приносит результатов, а чтобы избежать еще больших потерь, Вооруженные силы Украины должны вывести войска из этого региона. Дэвис напомнил, что вторжением в Курскую область Украина хотела заставить ВС РФ перебросить силы в этот район с других направлений, «но, очевидно, этого не произошло», заключил он.

Ранее полковник СБУ заявил о полном провале атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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