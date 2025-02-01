Жителей Калужской области предупредили об опасных обломках БПЛА

В Кировском районе Калужской области нашли обломки украинского дрона, который подавили системы радиоэлектронной борьбы. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте обнаружения БПЛА работают сотрудники оперативных служб. Чиновник обратил внимание на то, что иногда обломки беспилотников находят местные жители: в этом случае нельзя к ним приближаться и нужно незамедлительно проинформировать экстренные службы.

«На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — заключил Шапша.

В ночь на 29 января 104 украинских беспилотника атаковали российские регионы. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что целью дронов был объект ядерной энергетики. Жители Нижегородской области утверждают, что после атаки БПЛА загорелся местный нефтезавод, а в Тверской области — нефтеперекачивающая станция. Аэропорты Казани и Санкт-Петербурга временно ограничивали свою работу. Дроны атаковали и Калужскую область.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.