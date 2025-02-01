Сослуживцы пытались ликвидировать беспилотниками военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Прокопенко (признана в РФ иностранным агентом) во время его сдачи в российский плен. Об этом он рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«По нам просто начали фигачить наши же FPV-шки... Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей «Баба Яги». Скорее всего, они знали, что это пленные идут... Чтобы мы ничего не рассказывали вам», — поделился боец.

Прокопенко родился в 1996 году в Изюме Харьковской области. Он рассказал, что с 2022 года был мобилизован и состоял в одной из штурмовых бригад ВСУ на должности санитара-стрелка. Однако затем он сбежал и пытался спрятаться на Западной Украине, где был пойман сотрудниками военного комиссариата.

Сначала его заставили работать на блокпостах в Киеве, а затем перевели в Харьковскую область «повестки раздавать». Потом Прокопенко привезли в Сумскую область и пообещали, что он будет «на границе стоять», через два дня он был в Курской области.

Мужчина хотел сбежать, но у него не получилось. 25 декабря Прокопенко с сослуживцами на позиции был внезапно настигнут российской штурмовой группой, которая предложила сложить оружие и сдаться. Все шесть украинских военнослужащих выбежали и сдались.

Ранее российские разведчики захватили пленных ВСУ без единого выстрела.