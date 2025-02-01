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Стало известно об ударе по бывшему заводу в Новой Водолаге, где находились ВСУ

Подпольщик Лебедев: здание бывшего завода в Новой Водолаге подверглось удару
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Здание бывшего завода в поселке Новая Водолага, который находится в Харьковской области Украины, подверглось удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в прошлом объект принадлежал предприятию «ЖБК Стройдеталь». На его территории зафиксировали прилет беспилотника «Герань».

«Территория предприятия с 2022 года используется боевиками [Вооруженных сил Украины]», — пояснил источник агентства.

Он добавил, что после удара к месту происшествия направились несколько машин скорой медицинской помощи. Но другие подробности пока не поступали.

1 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи военнослужащие страны нанесли массированный удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры на Украине. Для этого российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности.

Как рассказали в ведомстве, целями стали объекты, имеющие критическое значение для украинского оборонно-промышленного комплекса. Вооруженные силы РФ успешно выполнили поставленные задачи, поразив все запланированные сооружения.

Ранее в николаевском подполье рассказали о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области.

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