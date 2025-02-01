Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия группировки «Юг»

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» заняли более выгодные позиции в районах семи населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) и уничтожили четыре полевых склада с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий армия Украины потеряла до 220 военнослужащих, а также пять пикапов и два орудия полевой артиллерии.

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ возле населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив в ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 130 солдат.

До этого российские военнослужащие поразили минометную позицию ВСУ в районе Часова Яра в ДНР.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине.