МО РФ: группировки «Север» и «Запад» за сутки уничтожили до 350 солдат ВСУ

Бойцы группировок российских войск «Север» и «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали до 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск. Под удары попали места скопления ВСУ у населенных пунктов Волчанск и Липцы, расположенных в Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Из него следует, что солдаты группировки «Запад» за аналогичный промежуток времени уничтожили до 320 украинских бойцов. Еще формирования ВСУ лишились 15 пикапов, одного орудия полевой артиллерии, одной бронированной машины, а также двух станций радиоэлектронной борьбы и четырех складов со снарядами.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — уточнили в МО РФ.

Там добавили, что часть подвергшихся ударам позиций ВСУ находилась в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, место скопления украинских войск заметили в районе населенного пункта Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько техники ВСУ потеряли за все время боевых действий.