Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» до 170 бойцов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, российским военным удалось занять более выгодные позиции и нанести поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Федоровка, Тихоновка, Иванополье, Щербиновка, Белокузьминовка и Часов Яр.

Помимо живой силы, противник потерял пять боевых бронемашин, три автомобиля, пять полевых складов с боеприпасами, три станции радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии. Российские военные использовали для атак артиллерию и барражирующие боеприпасы.

На днях военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что 110-я бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР), была полностью разгромлена. Он уточнил, что когда подразделение теряет до 60–70% личного состава, сил и средств, то его можно считать полностью уничтоженным. По его словам, украинская бригада попала в «котел» в и понесла крупные потери в ходе штурма Вооруженных сил России.

27 января командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил об уничтожении бункера генералов НАТО в ДНР. По его словам, сеть мощных укреплений находилась на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30–40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

Ранее на Западе рассказали, что затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке.