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Times констатировала раскол в ЕС из-за урегулирования на Украине

Times констатировала раскол в ЕС по вопросу об отправке миротворцев на Украину
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Global Look Press

В ЕС возник раскол по вопросу об отправке миротворцев на Украину. Об этом пишет Times.

В поддержку размещения западного контингента на Украине выступают Великобритания, Франция и страны Северной Европы. При этом страны Скандинавии известны своим активным и нередко успешным посредничеством в решении международных конфликтов.

Вместе с тем Германия выступает против данной инициативы, а Эстония, Латвия, Литва и Польша отмечают, что финансирование отправки такого контингента может негативно повлиять на способность НАТО защищать их от РФ.

До этого издание The New York Times писало, что ряд стран ЕС скептически отнеслись к идее о миротворцах на Украине. В то же время в Bloomberg предположили, что ЕС могут заставить отправить миротворцев на Украину после конфликта.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин не будет в восторге от западных миротворцев на Украине.

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