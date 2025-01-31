Сальдо: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали несколько человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки от обстрелов ВСУ пять человек получили ранения, для одного они оказались летальными.

По его словам, не пережил обстрела 60-летний житель села Каиры. Также получила легкую травму местная жительница.

Также в Алешках пострадали мужчина и женщина, а в селе Старая Збурьевка пострадала пенсионерка. Всех пострадавших госпитализировали.

По словам Сальдо, всего за сутки украинские военнослужащие выпустили по населенным пунктам левобережья более 40 боеприпасов. Под удар попал и город Новая Каховка, добавил он.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

Накануне Сальдо заявил, что находящиеся в Херсоне иностранные наемники не уступают по количеству военнослужащим. По его словам, на Украине пытаются скрыть точную информацию о количестве иностранцев в рядах ВСУ, но местные жители утверждают, что слышали польскую, французскую и английскую речь.

Ранее Сальдо обвинил Киев в депортации населения из Херсонской области.