Посольство РФ в Финляндии на связи с адвокатами россиянина Тордена

Посольство РФ в Финляндии находится в контакте с адвокатами россиянина Тордена

Посольство РФ в Финляндии находится в постоянном контакте с адвокатами Воислава Тордена (Яна Петровского), которого обвиняют в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

В посольстве рассказали, что сотрудники дипмиссии неоднократно посещали Тордену в тюрьме, следили за условиями содержания и наличием жалоб. Уточняется, что ведомство следит за развитием ситуации в постоянном режиме.

Также посольство РФ в Финляндии рассчитывает на оправдательный приговор Тордену. В дипмиссии выразили надежду, что атмосфера русофобии в Финляндии не повлияет на непредвзятость правосудия.

До этого сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.