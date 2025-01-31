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В российском регионе на продажу выставили списанную военную технику

Власти Верхней Пышмы выставили на продажу 12 единиц списанной военной техники
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Власти города Верхняя Пышма в Свердловской области выставили на продажу 12 единиц списанной военной техники. Об этом RTVI сообщил глава городского округа Иван Соломин.

«В связи с необходимостью финансирования расходов на содержание и ремонт данного имущества, а также по причине отсутствия специализированных площадок для экспонирования, администрацией городского округа Верхняя Пышма принято решение о его отчуждении», — сказал глава округа.

Согласно документам торгов, на продажу выставили Т-55, четыре автоматизированные зенитные пушки, планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24, Л-39, планеры вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ и бронированный тягач БТС-4А. Общая стоимость лотов оценивается в 26,3 млн рублей.

17 января данные сайта «РТ-Капитал» показали, что входящий в «Ростех» «163-й бронетанковый ремонтный завод» (БТРЗ) намерен продать имущественный комплекс, расположенный на хуторе Красное в Краснодарском крае. В состав лота войдут земельные участки общей площадью около 2000 гектаров, а также объекты недвижимости общей площадью 52,6 тысяч квадратных метров.

Ранее в Россию обязали вернуть снятую с торгов картину XVI века.

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