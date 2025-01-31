Финский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Тордену

Финский суд вынесет приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) 7 марта. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

Мужчину обвиняют в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году.

Сам Торден заявил, что обвинения против него несостоятельны. Адвокат отметила, что обвинение практически не задавало вопросов Тордену, что может свидетельствовать о сомнениях прокуроров в своей позиции.

5 декабря сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.