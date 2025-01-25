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В подполье сообщили об ударах по военной части в Черкассах

Лебедев: в Черкассах произошло три взрыва, один удар пришелся на военную часть
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Черкассах на Украине зафиксировали три удара. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, один удар пришелся в военную часть в Черкасском Бору рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, где расположились военные. Еще два снаряда запустили в направлении аэропорта, откуда запускали беспилотники.

Также еще раз военные ударили в направлении «Химпоселка» —  промышленной зоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.

Накануне российские войска нанесли удар по пункту дислокации инструкторов из Великобритании в городе Бровары — пригороде Киева. Несколько иностранных специалистов получили ранения, отмечается в Telegram-канале. Кроме того, в результате атаки частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, поврежден серверный центр, добавил «Донбасский партизан».

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает размещение иностранного контингента для гарантии безопасности.

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