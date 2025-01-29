Российские командиры рассказали о первом бое с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районном центре Суджа в Курской области летом 2024 года. Их слова приводит RT.

Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь заявил, что 7 августа он направился для рекогносцировки в Суджу. Разведку провели с дронов, затем зашли в город. Первая атака произошла возле моста.

Командир штурмовой роты с позывным Буня рассказал, что его бойцы вывезли на микроавтобусах из города около 80 человек в село Большое Солдатское. Позднее российские военные заняли здание администрации. Отмечается, что ВСУ обстреляли здание администрации, однако не попали.

В одном из эпизодов отражения атак ВСУ было израсходовано около 40 тысяч патронов.

До этого российский военкор Александр Коц рассказал, что освобождение солдатами ВС РФ села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма подконтрольного Вооруженным силам Украины города Суджи.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.