Силы ПВО сбили украинские БПЛА над Ярославлем

Губернатор Евраев: пять украинских беспилотников сбили на подлете к Ярославлю

Пять украинских беспилотников сбиты на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — пишет Евраев.

Он добавил, что на месте падения беспилотников работают подразделения министерства обороны России и спецслужбы.

До этого губернатор региона Александр Гусев заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Воронежской областью украинские БПЛА, обломки которых упали на жилые дома в Воронеже.

В самом Воронеже, по словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили остекление промышленного предприятия.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.