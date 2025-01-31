Силы ПВО уничтожили дроны над Воронежской областью

Гусев заявил, что силы ПВО и РЭБ сбили над Воронежской областью украинские БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Воронежской областью украинские БПЛА, обломки которых упали на жилые дома в Воронеже. Об этом пишет в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь. Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла», — сообщил Гусев.

В самом Воронеже, по словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили остекление промышленного предприятия.

В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничный город Шебекино попал под два обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что также ВСУ атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль в селе Соболевка в Валуйском округе. Утром 30 января Гладков сообщил, что за сутки более 65 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.