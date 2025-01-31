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В Японии прокомментировали полет российских ракетоносцев над Японским морем

В Японии заявили, что внимательно следят за полетами российской авиации у границ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Япония внимательно следит за военной активностью России у своих границ. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Мы продолжим с большим вниманием следить за военной активностью РФ вблизи наших границ», — сказал он, комментируя полет российских ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем.

Истребители Сил самообороны Японии поднимались для сопровождения российских самолетов, подчеркнул Хаяси.

Токио неоднократно по дипломатическим каналам высказывал Москве свою обеспокоенность по этой теме, добавил генсек японского правительства.

30 января Минобороны РФ сообщало, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Ту-95МС находились в небе в течение восьми часов. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ, а на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее два Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном.

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