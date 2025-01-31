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Экс-замминистра США допустила, что РФ к 2026 году возьмет Киев и продвинется дальше

Экс-замминистра США: РФ возьмет Киев в 2026 году, если США прекратят помощь
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия возьмет в 2026 году под свой контроль Киев, если США прекратят оказывать помощь Украине. Такое мнение высказала бывший исполняющий обязанности заместителя министра обороны США, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в статье для американского издания The Hill.

Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства, показал, что победа России над Украиной обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $808 млрд сверх того, что США запланировали потратить на оборону в течение следующих пяти лет. Это примерно в семь раз больше всей помощи, выделенной Пентагоном для Украины с 2022 года, пишет она в своей статье.

«Без поддержки США Россия в 2025 году продвинется вперед, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, рухнут к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем продвинуться к границе НАТО», — считает Маккаскер.

По ее мнению, после этого Россия может восстановить свои боевые подразделения, используя украинские ресурсы, также она разместит свои силы вдоль границы стран — членов НАТО и будет готова к нападению на них к 2030 году.

Если Украине позволят пасть, Вашингтону понадобятся более крупные, способные, отзывчивые и размещенные в большем количестве мест военные силы, добавила экс-замминистра обороны.

29 января Госдеп сообщал, что Соединенные Штаты, приостановив помощь другим странам, избежали лишних расходов более чем на $1 млрд.

Ранее была названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года.

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