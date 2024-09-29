В подполье сообщили об ударе ВС РФ по судоремонтному заводу в Одесской области

Российские войска поразили два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, расположенные на территории Одесской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что поврежденные объекты находятся в городе Измаиле.

«БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — «Газета.Ru») поразили цели на территории 2-го и 3-го погрузрайонов порта <...> и судоремонтный завод на улице Нахимова», — рассказал Лебедев.

По его словам, на предприятии зафиксировали сильный взрыв. Но другие подробности пока не поступали.

В ночь на 29 сентября сразу в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сперва о возможной опасности предупредили жителей Одесской, Житомирской, Киевской и Сумской областей. Позже сирены сработали на территории Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей.

28 сентября координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одесской области. Они скрывались в санатории, расположенном в населенном пункте Сергеевке.

Ранее Лебедев сообщил об уничтожении склада с ракетами украинских войск в городе Одессе.