Названы особенности продвигаемой Трампом системы ПРО 

Проект системы противоракетной обороны «Железный купол», инициированный президентом США Дональдом Трампом, предполагает использование лазерных спутников для перехвата ядерных ракет. Об этом сообщает Financial Times.

«Дональд Трамп на этой неделе издал указ о работе над самым амбициозным ракетным щитом в истории США, предназначающимся для уничтожения гиперзвуковых ракет и предотвращения ядерного истребления... Указ Трампа требует установки «перехватчиков космического базирования» — сети спутников, часть которых будет оснащена лазерами», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, помимо космических перехватчиков, план Трампа включает в себя создание дополнительного уровня защиты, который будет работать на меньшей высоте. Это необходимо на случай, если первая линия обороны окажется неэффективной.

Financial Times подчеркивает, что на сегодняшний день не разработано технологий, позволяющих перехватывать баллистические ядерные ракеты на этапе их разгона, то есть до выхода на орбиту. Для этого потребуются лазеры, способные сохранять свою разрушительную мощность на дистанциях в сотни километров.

На днях Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект американской системы противоракетной обороны «Железный купол».

Ранее Трамп заявил, что создаст полностью американскую систему ПРО.