Американский дрон-разведчик приблизился к границе с Россией

Разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk пролетел несколько стран и приблизился к границе с Россией. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

«Дрон вылетел из Сицилии, пролетел над Грецией и Болгарией. Над Румынией он направился к Венгрии и Словакии. Global Hawk вошел в польское небо в районе Подкарпатья и взял курс вдоль нашей (польской. — «Газета.Ru») восточной границы. Затем, пролетев над Сувальским перешейком (возле границы с Россией. — «Газета.Ru»), он два часа летал в небе над Литвой», — говорится в сообщении.

Американский беспилотник вернулся на военную базу Сигонелла, расположенную на территории Сицилии, практически тем же путем. По данным RMF FM, это был плановый полет.

В июле сообщалось, что разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk зафиксировали вблизи Калининградской области. Дрон-разведчик с позывным FORTE16 кружил над территорией Польши.

RQ-4 Global Hawk оснащен новейшими системами наблюдения и сбора данных, он является одним из главных разведывательных элементов в стратегии США.

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