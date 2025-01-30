ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 142 районах

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре аэродромов, цехам и складам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две авиабомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего, по данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41861 беспилотник, 20892 танка и другая техника.

До этого российское министерство обороны сообщило, что украинские войска ежемесячно теряют порядка 50 тысяч солдат в зоне спецоперации. Согласно информации ведомства, санитарные и невосполнимые потери личного состава в январе составили 51960 человек, в декабре — 48470 человек, в ноябре — 60805 человек.

Ранее российские военные увеличили дальность FPV-дронов.