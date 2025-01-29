Российские военные увеличили дальность FPV-дронов

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Херсонской области нарастили дальность FPV-дронов при помощи ретранслятора, который был установлен на разведывательном дроне «Мерлин-ВР». Об этом техник расчета беспилотника «Мерлин-ВР» Стас сообщил ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что ретрансляторы на беспилотниках используют около месяца. С их помощью уже выполняли боевые вылеты с поражением целей.

«Мы улетаем достаточно высоко и можем обеспечивать возможность работы для других БПЛА, например, FPV-дронов. Мы даем им возможность летать дальше и выполнять свою боевую задачу», — пояснил Стас.

По словам военнослужащего, «Мерлин-ВР» способен пролететь порядка сотни километров. Эти беспилотники оснащают доработанной навигационной системой «Комета». Собеседник агентства обратил внимание, что эта система способна противостоять мощным объектам радиоэлектронной борьбы. По словам Стаса, «Мерлин» возвращается к месту старта даже при потере связи.

До этого сообщалось, что в зону проведения специальной военной операции были направлены новые фургоны с FVP-беспилотниками и техникой для разведки. Так участников СВО поддержала компания «Чистая линия». Операторы дронов отработали навыки работы с ними на практической тренировке.

Ранее в Минобороны РФ оценили эффективность системы РЭБ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).