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В Польше допустили, что ВС РФ могут занять всю Украину

Myśl Polska: российская армия может занять всю Украину
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Станислав Красильников/РИА Новости

Нельзя исключать вероятность, что Вооруженные силы РФ смогут занять всю территорию Украины. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — отмечается в статье.

По словам автора, инициатором конфликта на Украине была не Россия, а сторона, которая была больше всего заинтересована в противостоянии русских и украинцев.

В материале указано, что Россия начала спецоперацию, чтобы защитить «основы своей безопасности». Москва была вынуждена ответить на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и инструкторов НАТО, которые обучали украинских солдат, пришел к выводу автор.

9 января польское издание Interia писало, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут определить направление отступления после утраты Курахово. По словам украинского солдата, которого цитирует СМИ, российские войска имеют преимущество в численности и вооружении, в том числе используют 500-килограммовые авиабомбы.

Ранее Зеленского раскритиковали из-за контратаки ВСУ в Курской области.

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