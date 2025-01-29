Адвокат сына Порошенко оспорил обвинения против своего подзащитного

Адвокат заявил, что сын Порошенко снят с воинского учета и не может быть уклонистом

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко, бизнесмен Алексей Порошенко снят с воинского учета и не может быть уклонистом, соответственно все обвинения против него являются искуственно созданными. Об этом заявил адвокат обвиняемого Игорь Головань в социальных сетях.

«Руководство ТЦК Печерского района было своевременно уведомлено об этом, с предоставлением всех необходимых документов. Таким образом, никаких оснований у руководства Печерского ТЦК (а также любого другого ТЦК) для направления повестки гражданину, не стоящему у них на учете, не было, это является прямым нарушением законного порядка и превышением власти», — заявил Головань.

Он добавил, что все дело против Алексея Порошенко является «заказом» со стороны офиса президента Украины. Также Головань сообщил, что штраф, назначенный его подзащитному, уже оплачен, а сейчас ведется работа по освобождению счетов из-под ареста.

18 января сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке.

За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.