Российская компания направила бойцам СВО беспилотники и технику для разведки

В зону проведения специальной военной операции направили новые фургоны с FVP-беспилотниками и техникой для разведки. Так участников СВО поддержала компания «Чистая линия». Операторы дронов отработали навыки работы с ними на практической тренировке, передает 360.ru.

Бойцы тренируются на специальной площадке, двигаясь по ней двумя группами по трое. В конце находится оператор, который отвечает за разведку и безопасность всего отряда – он предупреждает военных об опасности, если видит что-то подозрительное с помощью дрона.

Военные отмечают большую востребованность FVP-беспилотников в зоне СВО. Потребности участников спецоперации представители компании узнают непосредственно от них самих. Так, вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов регулярно общается с бойцами, в том числе он успел побывать в Курске, где передал помощь военным медикам.

Сейчас фургоны с новой поддержкой уже прибыли в зону СВО.

«Привезли подарки нашим бойцам, которые пригодятся в их важной, сложной и нужной работе», — отметил Бениаминов, добавив, что также разведчиков спецназа порадовали мороженым.

До этого Центр «Наследие» в рамках благотворительной программы направил более 130 тонн гуманитарной помощи военнослужащим СВО, в том числе – 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним, тепловизоры и газовые баллоны.

В Кремле ранее заявили о приобретении военными опыта в борьбе с беспилотниками.