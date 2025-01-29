«Страна.ua»: на Украине с 5 февраля ограниченно годных могут объявить в розыск

Винницкий областной военкомат заявил, что украинские военнообязанные со статусом «ограниченно годен» могут быть объявлены в розыск, если не пройдут медкомиссию. Сообщение военкомата приводит украинское издание «Страна.ua».

Издание напоминает, что на Украине вступили в силу поправки к закону, обязывающие ограниченно годных в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию, чтобы подтвердить свой статус. Этот срок истекает 4 февраля.

«Если лицо со статусом «ограниченно годен» не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, то электронный военно-учетный документ останется без изменений», — говорится в публикации «Страна.ua».

Журналисты отмечают, что в случае, если военкомат направит повестку на прохождение медкомиссии и военнообязанный не выполнит условия документа, то такое лицо будет объявлено в розыск. Также в военкомате напомнили, что повестка может быть вручена как лично, так и отправлена почтой на адрес проживания или регистрации.

Незадолго до этого сообщалось, что Дрогобычский районный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), расположенный во Львовской области страны, оштрафовал за невыполнение плана по мобилизации мэров Борислава и Трускавца.

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