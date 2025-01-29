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Глава Минобороны РФ проинспектировал «Южную» группировку войск

МО: Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск и ознакомился с использованием роботизированных комплексов в зоне ее ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ходе рабочего совещания командующий «Южной» группировкой войск Санчик отчитался перед министром о выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО). Белоусову также продемонстрировали передовые роботизированные системы, которые могут применяться как для транспортировки материально-технических ресурсов на линию фронта, так и для нанесения огневого удара по противнику с использованием боевых модулей.

Помимо этого, министр обороны посетил объекты, где проводятся работы по обновлению, техническому обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем, мобильных платформ, а также военной техники.

В конце декабря Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки солдат соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Как доложил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, помимо основных направлений подготовки бойцы освоили дополнительные навыки по применению беспилотников.

Ранее военный эксперт назвал главную задачу Белоусова на посту министра обороны РФ.

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