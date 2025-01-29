Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку совершить высадку на Тендровской косе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят», — отметил глава региона.

Сальдо добавил, что украинские бойцы продолжают попытки высадиться на побережье Черного моря в районе Тендровской косы, ближе к Очакову.

«Из Одессы то же самое», — указал глава Херсонской области.

По словам губернатора, командование ВСУ таким образом пытается показать, что они «что-то сделали на берегу». При этом, добавил Сальдо, в командовании украинской армии игнорируют потери своих бойцов в данных операциях.

Незадолго до этого Сальдо заявил, что страны — члены Североатлантического альянса, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, не заинтересованы в хорошей жизни граждан этой страны, а на самом деле «уничтожают ее».

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