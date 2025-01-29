Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо раскрыл попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ пытаются высадиться на Тендровской косе
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку совершить высадку на Тендровской косе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят», — отметил глава региона.

Сальдо добавил, что украинские бойцы продолжают попытки высадиться на побережье Черного моря в районе Тендровской косы, ближе к Очакову.

«Из Одессы то же самое», — указал глава Херсонской области.

По словам губернатора, командование ВСУ таким образом пытается показать, что они «что-то сделали на берегу». При этом, добавил Сальдо, в командовании украинской армии игнорируют потери своих бойцов в данных операциях.

Незадолго до этого Сальдо заявил, что страны — члены Североатлантического альянса, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, не заинтересованы в хорошей жизни граждан этой страны, а на самом деле «уничтожают ее».

Ранее в Госдуме раскрыли, что грозит Байдену за участие в обсуждении покушения на Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами