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Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области превысили 420 бойцов
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военнослужащие за минувшие сутки ликвидировали более 420 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Кроме того, вторгшиеся в регион украинские формирования потеряли три танка и 29 автомобилей. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя семь боевых бронированных машин, уничтожили столько же пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и один склад с боеприпасами.

«Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — добавили в ведомстве.

В заявлении уточняется, что потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области достигли 55,9 тыс. военнослужащих и 325 танков. Еще формирования ВСУ лишились 1 693 автомобилей, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 103 станций радиоэлектронной борьбы, 239 боевых машин пехоты, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и сотен единиц иных видов техники.

Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время операция по ликвидации украинских войск в приграничном регионе продолжается.

28 января журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что более 100 десантников ВСУ предприняли попытку контратаковать позиции российских подразделений в районе хутора Никольский в Курской области. ВС РФ успешно сдержали натиск украинских солдат, уничтожив большую их часть.

Ранее российские бойцы освободили от ВСУ один из населенных пунктов в Курской области.

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