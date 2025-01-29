Над Тверской областью областью сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Рудени в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы», — заявили в администрации региона.

Позднее стало известно, что в районе Андреаполя в Тверской области сбили еще несколько дронов. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

До этого появилось видео атаки украинским беспилотником «Лютый» по нефтебазе в Тверской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Тверской области задержали двух подпольных оружейников.