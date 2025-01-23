В Тверской области задержали двух мужчин, открывших подпольную оружейную мастерскую

В Тверской области ФСБ накрыла подпольную мастерскую по модернизации гражданского оружия в боевое, задержаны двое подпольных оружейников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным регионального управления ФСБ, подпольную мастерскую оборудовали двое местных жителей. В ходе обыска силовиками были найдены и изъяты 11 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, а также приспособления для бесшумной стрельбы.

Двое подпольных оружейников задержаны, возбуждены уголовные дела.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские изъяли у 69-летнего пенсионера 25 единиц оружия и почти четыре тысячи патронов разного калибра. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, обстоятельства, при которых пенсионер стал владельцем целого арсенала, устанавливаются.

Ранее россиянин хранил в гараже оружие, сотни патронов и дымовые шашки.