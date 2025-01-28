Четверо украинских военных предстанут перед судом за теракты в Курской области

СК: четверых военных ВСУ будут судить за теракты в Курской области

Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за теракты в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, в начале августа 2024 года военные Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко с автоматами АК-74, иностранными пулеметами М2 и взрывчаткой незаконно пересекли российскую госграницу. В Суджанском и Кореневском районах Курской области они запугивали оружием жителей региона, занимали частные дома, мешали эвакуации, а также стреляли на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

В августе во время боев подозреваемых взяли в плен. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в 2-й Западный окружной военный суд, отметили в сообщении ведомства.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.