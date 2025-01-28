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Дело возбудили против командира бригады ВСУ после потери Курахово

На Украине возбудили дело против командира 46-й бригады из-за потери Курахово
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Anton Shtuka/AP

Против бывшего командира 46-й бригады Вооруженных сил Украины Виталия Золотарева возбудили уголовное дело из-за потери города Курахово. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военный паблик Deep State и корреспондента ТСН Юлию Кириенко-Меринову.

Как пишет издание, Золотареву поступают предупреждения и «советы искать адвоката».

«Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать», — передает «Страна» слова журналиста ТСН.

По ее словам, 46-я бригада до конца пыталась удержать Курахово «почти стертым батальоном», поэтому обвинения в адрес полковника неоправданны.

По делу о прорыве обороны в Харьковской области ранее были арестованы несколько высших офицеров украинской армии.

В Государственном бюро расследований Украины сообщали, что рассматривают возможность допроса главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в связи с уголовным делом против двух генералов.

Ранее на Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране.

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