МО: средства ПВО за сутки в зоне СВО сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 64 дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Двуречная в Харьковской области.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад Вооруженных сил Украины в районах Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, в Ямполя, Григоровки и Ивановки в ДНР. Потери ВСУ составили до 330 солдат. Также украинские войска лишились четырех боевых бронированных машин, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.