Подпольщик Лебедев: удар нанесен по аэродрому в Одессе, где ВСУ собирают дроны

Удар нанесен по аэродрому в Одессе на юге Украины, где расположены склады и осуществляется сбор беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный…» — сказал подпольщик.

По его словам, частично оружие в указанные склады поступает из морского порта. Речь идет о большом количестве складов, сам аэродром хорошо функционирует, рассказал Лебедев.

Украинские СМИ рано утром 28 января сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне действия в регионе воздушной тревоги.

26 января Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщили о налете БПЛА на Харьков.