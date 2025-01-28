МИД РФ раскрыл число жертв преступлений ВСУ среди мирного населения

МИД РФ: почти 5,4 тысячи мирных жителей за год стали жертвами преступлений ВСУ

Почти 5,4 тысячи мирных граждан пострадали от действий украинских войск в 2024 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Его цитирует ТАСС.

«Всего в 2024 году, по самым скромным и верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5 399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты», — сказал дипломат.

Он отметил, что эти данные могут быть всего лишь «верхушкой айсберга».

19 января ТАСС сообщило, что в двух подвалах домов в Русском Поречном Курской области были найдены останки семерых мирных жителей. У одного из погибших были травмы головы, а другое тело сильно пострадало от взрыва. Определить характер ранений остальных жертв на основе имеющихся видеоматериалов не представляется возможным.

Русское Поречное некоторое время находилось под оккупацией ВСУ после вторжения украинской армии в Курскую область.

Ранее ВСУ ударили ракетами HIMARS по школе и дому культуры в Брянской области.