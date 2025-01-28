Главу Минобороны Украины подозревают в злоупотреблении властью

Дело в отношении министра обороны Рустема Умерова было открыто Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по заявлению «Центра противодействия коррупции» (ЦПК). Об этом сообщается на странице ЦПК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Да, действия министра могут иметь место преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)», — говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что 24 января глава Минобороны вопреки закону отказался выполнять решение наблюдательного совета агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой еще на год, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

Нужно тщательно изучить мотивы и последствия решений министра, добавили там.

25 января украинский нардеп Анастасия Радина призвала Умерова уйти из-за проблем с выполнением оборонных контрактов.

Ранее глава минобороны Украины назначил своим советником уволенного экс-министра.